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Артур Расизаде созвал заседание Кабмина

 

В четверг в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Артура Раси-заде были рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года. Об этом говорится в сообщении Кабмина, распространенном в четверг.

Также обсуждались проект концепции социально-экономического развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года, проекты ряда нормативно-правовых документов, входящих в бюджетный пакет.

На заседании с докладами по стоящим на повестке вопросам выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Шахин Мустафаев.

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