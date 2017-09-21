Артур Расизаде созвал заседание Кабмина

В четверг в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Артура Раси-заде были рассмотрены проекты госбюджета и сводного бюджета на 2018 год, а также показатели сводного бюджета на последующие три года. Об этом говорится в сообщении Кабмина, распространенном в четверг.

Также обсуждались проект концепции социально-экономического развития Азербайджана на 2018 год и последующие три года, проекты ряда нормативно-правовых документов, входящих в бюджетный пакет.

На заседании с докладами по стоящим на повестке вопросам выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Шахин Мустафаев.