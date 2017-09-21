Порошенко и Трамп встретились в Нью-Йорке

В рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президентов Украины и США - Петра Порошенко и Дональда Трампа, сообщает УНИАН.

"Рад встрече с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждаем укрепление украино-американских отношений", - написал президент Украины в Twitter.

Трамп между тем заявил Порошенко, что отношения между двумя странами "достигли прогресса" со времени последней встречи их лидеров в Белом доме.

"Не сказал бы, что Украина — самое уютное место для жизни, но у вас дела становятся все лучше с каждым днем", — сказал Трамп, не конкретизировав, однако, что именно имел он в виду.