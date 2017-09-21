Посольство Италии отказало в выдаче виз азербайджанским студентам

Несколько десятков азербайджанских студентов, поступивших в итальянские вузы, не могут получить визы для въезда в страну.

Как стало известно haqqin.az, несмотря на то, что все пытающиеся выехать в Италию представили необходимые документы, посольство этой страны без объяснений причины выдачу виз задерживает.

Студенты обратились с этой проблемой в МИД Азербайджана, где пообещали разобраться и помочь.

Однако как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, причина нежелания посольства Италии выдавать визы студентам, заключается в том, что за последние годы университеты этой страны открыли множество образовательных программ, что способствовало зачислению в итальянские вузы большого числа азербайджанских юношей и девушек. Но учитывая, что большинство из них не владеет не только итальянским, но и другими языками, диппредставительство было вынуждено ужесточить правила выдачи виз этой категории для граждан Азербайджана.

Сейчас в Италии обучаются более 1000 азербайджанских студентов, что является довольно высоким для Европы показателем. А в этом году в итальянское посольство поступило более 500 обращений на получение студенческих виз. Однако миграционный кризис в Европе заставил и Италию ужесточить визовые правила, что является суверенным правом любого государства.

Тем не менее соответствующие структуры Азербайджана держат проблему на контроле, постоянно контактируя с итальянской стороной.