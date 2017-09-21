Малейка Аббасзаде о новой модели тестовых экзаменов

В Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) состоялось итоговое обсуждение новой модели выпускных экзаменов на уровне полного среднего образования (11-летнего), вступительных экзаменов в высших и средних специальных учебных заведениях, внедрение которых предусмотрено в 2019 году, сообщает АПА.

Во встрече приняли участие председатель Совета директоров ГЭЦ Малейки Аббасзаде, ответственные работники Центра, а также заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

Было отмечено, что с 2009 года в общеобразовательных учреждениях республики внедряются новые учебные программы (куррикулум) и применяются учебники, разработанные в соответствии с новыми стандартами содержания, а в учебном процессе применяются новые средства оценивания.

Учитывая это, с 2019 года на выпускных экзаменах обучающихся на уровне полного среднего образования (11 лет), а также вступительных экзаменах в вузы и ссузы будут использованы средства оценивания, разработанные на основе новых образовательных стандартов.

Согласно новой модели, выпускные экзамены обучающихся на уровне полного среднего образования (11 лет), как и было до сих пор, будут проводиться по трем предметам, число предметов на вступительных экзаменах в вузы сократится с 5 до 3, также будут учитываться результаты вступительных экзаменов.

Абитуриенты примут участие в конкурсе по приему в вузы на основании общих результатов выпускных и приемных экзаменов. То есть, как и в нынешней модели приема, конкурс по поступлению на специальности, требующие специальных навыков, и в средние специальные учебные заведения будет проводиться на основании результатов выпускных экзаменов.

Министерство образования и Государственный экзаменационный центр сделают совместное заявление о новой модели.