Популярный антивирус оказался опасным

Популярный мобильный антивирус DU Antivirus Security незаконно собирал информацию о пользователях. Это выяснили сотрудники центра по борьбе с киберугрозами компании Check Point, сообщает Лента.ру.

Похищенными данными абонентов снабжалось приложение для определения номеров DU Caller.

Как следует из названий программ, и антивирус, и определитель номера разработаны одной и той же компанией DU Group. Статистика Google Play свидетельствует о том, что пользователи установили DU Antivirus Security до пяти миллионов раз. Программа загружала адресные книги, журналы звонков, данные геолокации и связывалась с DU Caller, который отправлял третьим лицам сведения о входящих вызовах.

В конце августа каталог Google Play очистили от всех подозрительных объектов. На данный момент DU Antivirus Security полностью безопасен.