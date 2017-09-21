Лондон поддерживает Анкару в борьбе с ПКК

Правительство Великобритании прокомментировало доклад по Турции, подготовленный Комиссией по внешним связям парламента страны, сообщает Анадолу.

«Турция имеет право на самооборону в случае насилия со стороны террористов ПКК», - говорится в сообщении правительства.

«ПКК числится в списке организаций, признанных в Великобритании террористическими. В рамках борьбы с этой организацией не только в Великобритании, но и во всем мире проводятся аресты», - говорится в заявлении правительства.

Согласно заявлению, совершая теракты на юго-востоке Турции, ПКК четко дает понять, что жизнь человека не имеет для них никакого значения.

Что касается призыва к «мирному процессу», упомянутому в докладе комиссии, в заявлении говорится, что «для начала мирного процесса ПКК должна остановить насилие».