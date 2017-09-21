Эмин Агаларов и Григорий Лепс создают ресторанный бизнес

Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов совместно с певцом Григорием Лепсом планируют открыть ресторан под названием "Рюмка водки" на улице Петровка в Москве. Об этом сообщил Агаларов на официальном открытии Vegas Кунцево, передает ТАСС.

"Мы с Григорием Лепсом планируем открыть наш ресторан "Рюмка водки" 10 октября на Петровке. В этом проекте у нас одинаковые вложения - пополам",- заявил Агаларов-младший.

Ранее продюсерский центр Лепса и команда Агаларова заявили о совместной работе над концертами и проведением различных мероприятий в области шоу-бизнеса.