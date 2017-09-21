Референдум в Каталонии под вопросом

Организаторы объявленного Мадридом вне закона референдума о независимости Каталонии признают, что последние жесткие действия центральных властей существенно осложнили проведение плебисцита, сообщает Дойче велле.

"Очевидно, что мы не сможем проголосовать так, как хотели бы", - заявил вице-премьер правительства автономии Ориол Жункерас. "Обстоятельства изменились, потому что большая часть нашей команды задержана", - добавил он.

В то же время сепаратисты не намерены отказываться от референдума и рассчитывают на большую явку избирателей.

Накануне, 20 сентября, в ходе массовых задержаний под стражу были взяты 14 сотрудников каталонской администрации. Кроме того, полиция конфисковала миллионы бюллетеней и оборудование для проведения референдума. Все это вызвало многотысячные акции протеста в Барселоне. Протестующие не уходят с центральных улиц и призывают к "длительной мобилизации".