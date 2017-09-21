В Москве арестован брат лидера "Христианского государства"

Брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинина, Юрий, обвиняемый по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - Константина Добрынина, признал свою вину, сообщает Интерфакс.

"Я участвовал в поджоге. Мои чувства верующего были оскорблены", - сказал журналистам Калинин в Хамовническом суде Москвы, где рассматривался вопрос о его аресте.

В ходе судебного заседания обвиняемый подтвердил свои слова. "Я признаю свою вину и даю все показания. Я не взял 51-ю статью (УК РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя. - ИФ) и никуда не собираюсь скрываться", - заявил Калинин.

По его словам, на преступление он пошел "потому, что накипело из-за фильма".

Ранее, в четверг, Хамовнический суд до 11 ноября отправил под арест другого фигуранта дела - Александра Баянова, который также признал свою вину в полном объеме.