Умерла самая богатая женщина мира

Французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью усопшей.



Forbes оценивает ее состояние в $44,7 млрд. Она являлась самой богатой женщиной в мире, а в списке богатейших людей планеты занимала 14 место.

Как отмечает Financial Times, о смерти Беттанкур также объявил исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон. Он отметил, что Беттанкур «лично внесла значительный вклад в успех компании» и «была леди великой красоты, которая оставила нас и которую мы никогда не забудем». «Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal - компании и ее сотрудниках и была очень привязана к ее успеху и развитию», - сказал Агон.