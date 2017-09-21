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Президент Румынии отменил визит в Киев Из-за закона об образовании

 

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил в четверг, что отменил свой визит в Украину, который он должен был совершить в октябре, из-за принятия в этой стране нового закона об образовании, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

"Когда я узнал об этом законе,то отменил свой визит в Украину, а также отменил прием спикера парламента Украины, который был намечен в конце сентября в Бухаресте, направив таким образом весьма серьезные дипломатические сигналы", - сказал Йоханнис.

В среду парламент Румынии принял заявление, в котором выразил "глубокую озабоченность" в связи с принятием Верховной Радой закона "Об образовании", который "жестко ограничивает право на обучение на родном языке для этнических румын на Украине".

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