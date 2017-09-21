Исмаила Джафарзаде казнили на глазах у всего Ирана

В Иране публично казнили 42-летнего Исмаила Джафарзаде, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки. По информации иранских СМИ, казнь мужчины транслировало государственное телевидение.

Джафарзаде повесили на главной площади приграничного с Азербайджаном города Парсабад. Посмотреть на это пришли несколько тысяч человек, среди них были дети. Многие снимали казнь на мобильный телефон.

Прокурор провинции Ардебиль Насер Атабати заявил, что казнь сделали публичной, чтобы восстановить веру граждан в безопасность.

Атена Аслане исчезла в июне, выйдя от отца, уличного торговца. Джафарзаде, который был главным подозреваемым, признался в изнасиловании и убийстве девочки сразу после того, как полиция нашла ее тело в его гараже.

Данное преступление настолько шокировало жителей Ирана, что президент Хасан Роухани назвал его «ужасным» и призвал к немедленному правосудию.