Подписаться на уведомления
 

Исмаила Джафарзаде казнили на глазах у всего Ирана

 

В Иране публично казнили 42-летнего Исмаила Джафарзаде, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки. По информации иранских СМИ, казнь мужчины транслировало государственное телевидение.

Джафарзаде повесили на главной площади приграничного с Азербайджаном города Парсабад. Посмотреть на это пришли несколько тысяч человек, среди них были дети. Многие снимали казнь на мобильный телефон.

Прокурор провинции Ардебиль Насер Атабати заявил, что казнь сделали публичной, чтобы восстановить веру граждан в безопасность.

Атена Аслане исчезла в июне, выйдя от отца, уличного торговца. Джафарзаде, который был главным подозреваемым, признался в изнасиловании и убийстве девочки сразу после того, как полиция нашла ее тело в его гараже.

Данное преступление настолько шокировало жителей Ирана, что президент Хасан Роухани назвал его «ужасным» и призвал к немедленному правосудию.

1690 просмотров


Старости
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана
Один Джаник отмыл целый бюджет Азербайджана Hominem te memento!
Наша погода
Сегодня 35° / 19°
22 Сен 31° / 19°
23 Сен 30° / 19°
24 Сен 28° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0209 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Столтенберг и Лавров обсудили отношения Россия-НАТО
Исмаила Джафарзаде казнили на глазах у всего Ирана
Президент Румынии отменил визит в Киев Из-за закона об образовании
Трамп объявил об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна
Умерла самая богатая женщина мира
В Москве арестован брат лидера "Христианского государства"
Референдум в Каталонии под вопросом
Эмин Агаларов и Григорий Лепс создают ресторанный бизнес
Лондон поддерживает Анкару в борьбе с ПКК
Популярный антивирус оказался опасным
Армия Ирака освободила от ИГИЛ еще один город
Малейка Аббасзаде о новой модели тестовых экзаменов
Посольство Италии отказало в выдаче виз азербайджанским студентам
Порошенко и Трамп встретились в Нью-Йорке
Артур Расизаде созвал заседание Кабмина
Британские истребители опоздали на перехват российских самолетов
Гаджиев, он же Джаник – анатомия мошенничества куда ушли миллиарды?
Сын российского генпрокурора Чайки задумался о майнинге биткоинов в Приднестровье
Генпрокуратура о резонансном ДТП на Апшероне
Дутерте пообещал убить своего сына
Курдистан готов перенести референдум о независимости
Мэй запросит двухлетний переходный период после Brexit
Закир Гасанов собрал генералов
Росгвардия проводит рейд на объекте Года Нисанова
Последний вердикт властей: "ANS открыт не будет!"
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться