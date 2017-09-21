Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсудили вопрос о налаживание прямых коммуникативных каналов РФ - НАТО, передает РИА Новости.
"Мы обсуждали вопрос так называемых военных каналов связи. Две недели назад в Баку глава Военного комитета НАТО Петр Павел встречался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, и мы смогли усилить прямую коммуникацию по этим каналам между военными НАТО и РФ", — сказал Столтенберг.
Столтенберг и Лавров обсудили отношения НАТО - Россия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым они обсудили вопрос о налаживание прямых коммуникативных каналов РФ - НАТО, передает РИА Новости.