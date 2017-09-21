Заместитель Саргсяна с армянскими депутатами прибыл в Баку

Руководитель делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблее Евронест, член Республиканской фракции Армен Ашотян и депутат, член фракции «Елк» Мане Тандилян прибыли в Баку, сообщают армянские СМИ.
Делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным и культурным вопросам ПА Евронест. Мероприятие посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.
«Сегодня весь праздничный день (Армения отмечает День независимости) провели в дороге. Наконец, прибыли в Баку. Сердечно поздравляем всех нас с Днем независимости», - отмечается на странице комиссии по внешним отношениям парламента Армении в Facebook.