Американские и российские генералы провели встречу по Сирии

Американские и российские генералы провели встречу в целях предотвращения случайных взаимных столкновений в ходе борьбы с боевиками «Исламского государства» в Сирии, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на военное руководство США.

«Они провели очную дискуссию, с картами и графическими материалами», – сказал официальный представитель международной коалиции в Багдаде полковник армии США Райан Диллон. По его словам, это - первая встреча такого характера и уровня представительства.

Говоривший на условиях анонимности представитель вооруженных сил США рассказал Reuters, что среди участников упомянутой встречи были как американские, так и российские генералы.