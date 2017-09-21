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Переговоры Трампа и Эрдогана

 

В Нью-Йорке в отеле Lotte New York Palace проходит встреча президентов Турции и США - Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщает СNN Turk.

Перед началом встречи оба лидера выступили перед журналистами с краткими заявлениями.

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Переговоры Трампа и Эрдогана
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