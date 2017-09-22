Сотрудники Twitter дадут показания в сенате США

Представители компании Twitter Inc. согласились дать показания в сенатском Комитете по разведке в рамках расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года, сообщает "Голос Америки".

По сообщениям американских СМИ, сенаторов интересует кампания дезинформации и распространения пропагандистских сообщений, организованная Кремлем. По данным спецслужб США, в этой кампании Москва задействовала интернет-ботов и фальшивые учетные записи в социальных сетях, включая Твиттер.

Ранее стало известно, что группа следователей, входящая в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, потребовала, чтобы компания Facebook предоставила данные о продаже рекламных объявлений пользователям из России.

Представители соцсети признали, что им удалось обнаружить более 500 фальшивых учетных записей и несколько десятков сетевых сообществ, занимавшихся распространением политической информации.По мнению аналитиков, координацию этой деятельности, вероятно, осуществляли компании из России.