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Немецким политикам разослали письма с порошком

 

В преддверии выборов в бундестаг многие ведущие политики Германии получили конверты с неизвестным белым порошком, передает Дойче велле.

Среди получателей странных писем - премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт, один из авторитетнейших "зеленых" политиков Ханс-Кристиан Штрёбеле и бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи.

Кроме того, порошок получил и супруг канцлера Ангелы Меркель Йоахим Зауэр.

По данным берлинской полиции, порошок безвреден. Представитель МВД также заявила, что "по последним данным, он не представляет опасности для получателя".

"Что касается этих угроз, на данном этапе расследования меня прежде всего интересует, откуда отправители раздобыли домашние адреса политиков, и мой в том числе", - прокомментировал ситуацию Грегор Гизи.

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