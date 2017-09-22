В Москве госпитализирован известный актер и режиссер

В Москве госпитализировали актера, режиссера и сценариста Виктора Мережко, сообщает РИА Новости.
«Ему стало плохо, вызвали скорую. Сейчас он находится в Боткинской больнице», - сказал собеседник агентства.
Виктору Мережко в июле исполнилось 80 лет. Всего по сценариям Мережко снято около 50 фильмов и сериалов. В их числе «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Трясина», «Уходя — уходи», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Курочка-ряба», «Сонька — Золотая Ручка», «Провинциалы» и др. Он также написал сценарии к более чем десяти мультфильмам.