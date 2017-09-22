США хотят ввести нефтяное эмбарго против Венесуэлы

США рассматривают различные варианты действий в отношении властей Венесуэлы, включая нефтяное эмбарго. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Американскому дипломату был задан вопрос, могут ли США ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы. "Если ситуация не изменится к лучшему, все варианты остаются в силе. Именно за этим мы и наблюдаем. Могу сказать только, что нефтяное эмбарго не снимается с повестки дня", - заявила Хейли.