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Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении обязательств

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с трибуны Совбеза ООН обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и негативном влиянии на режим нераспространения оружия массового уничтожения в мире в целом, передает Интерфакс.

"К сожалению, в последние годы Россия часто действовала таким образом, что это ослабляло глобальные нормы в области нераспространения и подрывало усилия по привлечению к ответственности государств", - сказал Р.Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН.

По его словам, примером тому служит нарушение Россией " ее собственных обязательств по Договору РСМД, несоблюдение гарантий безопасности, которые были даны после холодной войны". Кроме того, отметил Тиллерсон, Москва пытается "ослабить независимость МАГАТЭ в том, что касается расследования скрытых ядерных программ".

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