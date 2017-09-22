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Слово президента И.Алиева: апрельская война может повториться наше послесловие

Автор: Эйнулла Фатуллаев 

И даже новые нападки на правящую семью Алиевых во время заседания Генассамблеи ООН не смогли омрачить нью-йоркский успех президента Ильхама Алиева на самой высокой трибуне мирового политического истеблишмента. Начнем с нападок на семью президента. Накануне полосы некоторых ведущих мировых и армянских СМИ были заполнены улыбкой дочери президента Лейлой Алиевой, которая вместе с первым вице-президентом сопровождали Ильхама Алиева в поездке в Нью-Йорк. Околокеримлинские ястребы и прочие «сельские башмаки» тут же в соцсетях бросились с наглостью для лучшего применения упрекать президента в том, что в делегацию входила его супруга и дочь.

Спрашивается – почему же президент одной из самых демократических и правовых стран мира, колыбели демократии Дональд Трамп может включать в делегацию свою супругу Меланию и зятя Кушнера, а Ильхам Алиев не может оказать такое же доверие первой леди и своей дочери? Более того, и супруга Макрона – Бриджит, его сокровенная учительница и соратница по жизни, также сопровождала президента Франции. Мехрибан Алиева занимает пост первого вице-президента, а Лейла Алиева участвовала в качестве представителя семьи. Получается, если президент США или глава Франции появляются на Генассамблее с родственниками – это проявление дипломатического протокола, а в случае с Ильхамом Алиевым – торжество монархии и абсолютизма? Где же логическая последовательность? В чем заключается точка опоры критиков? Непонятно.

Далее, во время выступления президента его дочь Лейла попыталась сфотографировать президента. Но вместо выступающего"сфоткала" себя саму. И об этом шепнула Мехрибан-ханум. И что же здесь такого? Оказывается, чья-то камера была сфокусирована на трибуне, где сидела азербайджанская делегация. И эти безобидные кадры попали в эфир азербайджанского Майдана. Что дальше? А дальше начался шапкозакидательский популизм - дескать, президент рассказывает о карабахском горе, а Лейла Алиева улыбается. Что за чертовщина? И как это прикажите понимать? Возникают погубляющую душу ощущения, что некто постоянно держит всех членов президента под своим неусыпным контролем. Будь то слезы, улыбка, какая-то мимика  - все это становится предметом бурных и столь же абсурдных рассуждений и нелепых обвинений. Но когда подобная желтизна занимает полосы такого мирового брэнда, как Би-Би-Си, напрашивается небеспристрастное резюме: политический заказ, новая попытка опорочить, задеть, уколоть президента и его семью. За что? Почему эти же камеры не заметили прослезившуюся меланхоличную Меланию? Кто-то улыбнулся, а кто-то прослезился, но зачем же поднимать вокруг проявления сиюминутных человеческих чувств политические страсти и коварные манипуляции?

Мелания Трамп на Генассамблее ООН

А на этот вопрос ответил сам президент в своем блестящем выступлении. Ильхам Алиев – человек и политик с несгибаемой волей, сильным политическим духом. Его невозможно сломить, загнать в угол никаким международным давлением, он идет к своей цели, несмотря на невзгоды, бремя трудностей и опасностей. Ильхам Алиев – это крепкий орешек, политик и человек, который будет биться за свои ценности и идеалы до последнего вздоха. И его не остановить!

Ведь в своем выступлении с трибуны ООН (!!!) президент буквально открыто заявил о готовности начать новые военные действия за освобождение Карабаха. В устах президента звучал не пафос, не угроза, не бонапартизм, никакого намека на красивое словцо, а спокойная, взвешенная и вдумчивая констатация реальности. Никаких уступок в карабахской дилемме, неразумных компромиссов, а лишь исполнение воли ООН, с трибуны которой он заявлял о своей решимости приблизить торжество справедливости. Представляете, заявить о своей готовности повторить успех апрельской войны перед всем мировым сообществом?!

Для этого требуется не только отважное сердце политика, готового пожертвовать всем, включая собственное благополучие, во имя побед своей нации, но и высокая политическая ответственность. Ведь И.Алиев выступал перед сильными мира сего…

А есть ли альтернатива устрашающей сегодняшний мир военной перспективе? Конечно, есть. И после Трампа  И.Алиев фактически второй из политиков, кто озвучил острую необходимость и историческую закономерность реформирования ООН. Президент показал путь этого реформирования через создание механизма исполнения решений Совбеза ООН. Резолюции высшего института ООН, как и Генассамблеи, как правило, не исполняются, если не подкреплены консенсусом и общей политической волей сверхдержав. И карабахский вопрос в череде серьезнейших международных проблем – не одно исключение, подтверждающее де-факто новое правило для исполнения резолюций ООН, – все эти канцелярские бумаги носят всего лишь жалкий декларативный характер. Что подразумевал президент И.Алиев, призывая выработать инструмент исполнения резолюций? Наказание страны - агрессора и оккупанта, обуславливающее введение санкций и силовое решение проблемы путем военного вмешательства. Скажем, как с деспотичным Каддафи. Поэтому И.Алиев и указал на деспотический характер саргсяновского феодального строя, узурпировавшего власть и подавившего волю армянского народа, загнанного в общий лагерь оккупационного режима.

За сутки до яркого выступления англоговорящего И.Алиева Саргсян с трибуны ООН обратился к Генассамблее на армянском языке. Президент Армении говорил на армянском о каком-то чуждом для восприятия мирового истеблишмента странном "Арцахе".

Армянскому президенту больше не о чем было говорить, повестка дня опустевшего квази-государства, взвалившего на свои хрупкие плечи роль регионального цербера, ограничена одним Карабахом и разграбленными вокруг него семью азербайджанскими районами. А Ильхам Алиев направив ясный месседж главным мировым игрокам, горячо и с восторгом рассказывал об успехах своей страны – достижениях экономики, многоконфессиональности и многонациональности, беспрецедентных для юной, новоиспеченной страны спортивных соревнованиях мирового масштаба…

Саргсян извергался неприязнью, желчью и злобой, застряв в драматическом треугольнике малопонятного ирреального "Арцаха" - исторической ненависти к Турции – кровожадной схватки с реальным Азербайджаном. Ильхам Алиев концептуально рассуждал о реформировании ООН, дуализме войны и мира, диалектике исторического становления государства. В этом и вся разница между сыном Гейдара Алиева, политиком регионального масштаба, и мелкокалиберным степанакертским полевым командиром.

Американский истеблишмент принимал И.Алиева с почестями, как встречают политика, от воли которого зависит стабильность и гарантированное будущее хрупкой региональной системы безопасности. А нападки, злостные измышления и подлые наветы будут продолжаться и впредь. Атакуют политика, который ради своей нации может храбро заявить, опровергнув старую римскую истину: добрая ссора лучше худого мира!

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