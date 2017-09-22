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Facebook передаст в Конгресс данные о российском вмешательстве

 

Facebook согласилась передать комитетам по разведке Палаты представителей и Сената США данные о почти 3 000 политических рекламных объявлений, купленных и размещенных компаниями, связанными с российскими властями, сообщает Голос Америки.

По словам главного юриста соцсети Колина Стретча, все эти объявления были использованы в кампании по вмешательству в ход президентских выборов в США в 2016 году.

«Мы уверены, что для государственных структур имеет огромное значение информация, которую мы должны предоставить общественности для того, чтобы полностью понять, что произошло в ходе избирательной кампании 2016 года», - говорится в официальном заявлении юриста.

В видеообращении, размещенном на его личной странице в Facebook, основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что принадлежащая ему компания «активно сотрудничает с властями США в рамках продолжающегося расследования о российском вмешательстве».

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