В августе этого года haqqin.az, основываясь на обращении в редакцию нескольких пострадавших, рассказал о мошенничестве некого Весаита Мехтиева, который брал в долгосрочную аренду у Исполнительной власти Апшерона земельные участки сельскохозяйственного назначения, а затем, подделав документы, продавал их частным лицам под строительство особняков. Естественно, обманутые граждане никаких участков не получили, зато лишились сотен тысяч манатов, которые В.Меликов спокойно положил себе в карман.

Недавно стало известно еще об одной проделке жулика Весаита. Как и раньше, он орудует на территории Хазарского района Баку и по-прежнему выдает себя за доверенное лицо высокопоставленных персон. Жертвами его обмана на этот раз стали жители Масаллы, отец и сын Мехтиевы - Парвиз и Видади, решившие в бизнес-целях купить в Хазарском районе около гектара земли. Предложив им якобы приватизированный участок, он выманил у них несколько десятков тысяч манатов.

Мехтиевы были соседями Весаита Меликова и поэтому долго не подозревали о подвохе. К тому же, по словам Парвиза, он выглядел так солидно, уверял, что он на короткой ноге со многими официальными должностными лицами.

Еще осенью 2015 года пройдоха показал им участок в 1,2 гектара земли, причем всего за 500 долларов за сотку, что было гораздо ниже обычной цены.

Поверив обещаниям соседа, отец и сын сначала выдали ему аванс в 25 тысяч манатов - якобы для приватизации земли. Затем потребовалось еще 7,5 тысячи, а через месяц еще пять – мол, надо уладить дело с ИВ и другими инстанциями. Всего Мехтиевы передали аферисту 37,5 тысяч манатов. И всякий раз получение средств Весаит «подтверждал» своей подписью.

Однако Весаит под различными предлогами затягивает оформление документов на владение землей. В декабре 2016 года отец Парвиза - Видади скончался, так и не став хозяином заветных, причем уже оплаченных соток. Потерявший надежду на получение обещанной купчей на свою землю Парвиз потребовал, чтобы Весаит вернул ему деньги.

Вроде бы обидевшейся Меликов через некоторое время принес документы, однако это была не купчая, а копия договора аренды и доверенность на пользование земельным участком. Младший Мехтиев наконец понял, что его обманули, и уже более настойчиво потребовал свои деньги.

Обманщик Весаит, как всегда, принялся тянуть время, приводя массу отговорок, а потом скрылся и перестал отвечать на звонки.

Выход из создавшегося положения потерпевший видит в обнародовании происшедшего с ним через прессу и обращении с заявлением к генеральному прокурору Закиру Гаралову. Копию обращения к З.Гаралову с описанием всей схемы махинации В.Меликова П.Мехтиев представил в редакцию haqqin.az.

Ничего нового по части мошеннической практики В.Меликовв не изобрел. Удивляет другое – почему, несмотря на многочисленные заявления жертв обмана Весаита, среди которых не только частные лица, но и целые строительные компании, правоохранительные органы до сих пор не приняли никаких мер, не попытавшись ни привлечь мошенника к ответственности, ни даже пресечь его криминальный бизнес?!