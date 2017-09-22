Ким Чен Ын: «Трампа ожидают тяжелые последствия»

Президент США Дональд Трамп серьезно заплатит за свою «эксцентричную» речь на Генеральной Ассамблее ООН, во время которой угрожал уничтожить Северную Корею. Об этом говорится в заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я много размышляю о том, какой ответ Трамп мог ожидать, когда позволял себе такие эксцентричные выражения. Независимо от этого, его ожидают последствия, выходящие за рамки ожиданий», — приводит текст заявления Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын отметил, что обязательно укротит рвение американского лидера при помощи «огня».

По его словам, речь Трампа имела «возмутительную военную риторику», в ответ на которую будут приняты сверхжесткие ответные меры.