Соглашение о транзите газа в Армению, заключенное правительством Грузии с российским Газпромом, оказалось экономически и финансово абсолютно не выгодным, а с политической точки зрения еще и вредным, признался haqqin.az глава Центра экономического развития Грузии, экс-советник президента по экономическим вопросам, депутат Роман Гоциридзе.

Грузия почему-то договорилась с Газпромом о транзите газа по самым мизерным тарифам. В результате платы за транзит хватает только на обслуживание грузинского участка газопровода, самой же Грузии практически ничего не остается. Выгоду от этого соглашения получили только Россия и Армения, убежден известный грузинский экономист.

«Получается, что правительство обмануло общественность, говоря о необходимости гарантированных поставок Газпрома. Власти уверяли, что потребление газа в Грузии будет расти и поставок из Азербайджана якобы не хватит для обеспечения страны. Теперь ясно, что это было совершенно не так.

В этом году Грузия даже не стала закупать у Газпрома 200 млн кубометров по договорным ценам, хотя это предусмотрено по условиям соглашения. Причем ГНКАР выделила Грузии дополнительно 500 млн кубометров газа. То есть объемы экспорта азербайджанского газа полностью покрывают нужды Грузии. Какой в таком случае был смысл заключать невыгодную сделку с Газпромом?», - возмущается Р.Гоциридзе.

Сообщив, что в настоящее время создается временная парламентская следственная комиссия по расследованию условий соглашения с Газпромом, депутат подчеркнул, что «необходимо выяснить, были ли в этом экономические интересы для страны или исключительно только личные интересы некоторых правительственных чиновников».

Р.Гоциридзе отмечает, что транзитные расходы Грузии заметно увеличились, вместе с тем, если подсчитывать по тем тарифам, которые действуют в регионе, Грузия потеряла от соглашения по транзиту газа в Армению десятки миллионов долларов.