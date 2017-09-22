Трамп и Эрдоган пригрозили курдам

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган обсудили в четверг ряд региональных и двусторонних вопросов, а также заявили о категорическом неприятии референдума в Иракском Курдистане. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам встречи лидеров, передает ТАСС.

"Они подчеркнули стратегическое партнерство между США и Турцией и условились продолжать работать вместе, способствуя региональной стабильности и продолжая борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. Лидеры подчеркнули их неприятие запланированного на 25 сентября референдума в Иракском Курдистане и заявили о последствиях, которые ждут власти Курдистана, если он состоится", - отмечается в документе.

"Они призвали курдских лидеров подключиться к процессу интенсивных переговоров по всем важнейшим вопросам, которые США и Турция готовы одобрить и поддержать", - отметили в Белом доме.

Встреча лидеров США и Турции состоялась в четверг на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее в четверг власти Иракского Курдистана официально подтвердили, что намерены провести референдум о независимости в назначенные ранее сроки, 25 сентября.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Багдад выступает против плебисцита, считая решение курдских властей незаконным. Премьер Хейдар аль-Абади ранее не исключил военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к эскалации насилия, подчеркнув при этом, что не откажется от переговоров с Эрбилем.