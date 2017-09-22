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Учредителя Azercell оштрафовали из-за взяток Гульнаре Каримовой

Автор: Отдел информации 

Шведская телекоммуникационная компания Telia (учредитель азербайджанского сотового оператора Azercell) заплатит многомиллионный штраф за взятки, которыми она поддерживала свой бизнес в Узбекистане. Об этом сообщает Bloomberg. Такое решение она приняла в связи с расследованием, проводившимся против нее в США.

Общая сумма выплат составит $965 млн. Деньги пойдут Министерству юстиции США, Американской комиссии по ценным бумагам и биржам (как доход от незаконной сделки) и прокуратурам стран, которые также расследовали дело о коррупции Швеции и Нидерландов.

В США расследование велось в рамках Закона о коррупции за рубежом, который распространяется на преступления, совершенные в других государствах. 21 сентября компания Coscom (узбекское подразделение Telia) признала свою вину. Ее материнская компания заключила сделку с американскими властями, согласившись исполнить штрафные санкции.

Соглашение утвердил суд Нью-Йорка. Оно также допускает продолжение расследования и привлечение к ответственности отдельных лиц. Компания, со своей стороны, обязалась сотрудничать с властями.

Это первое крупное дело о коррупции за рубежом, доведенное до конца при администрации Дональда Трампа. «Применение этого закона и борьба с экономической преступностью будет продолжена», – заявил исполняющий обязанности министра юстиции Кеннет Бланко.

Компания Telia пришла в Узбекистан в 2007 году, купив там местного оператора Coscom. Согласно материалам суда, покупка стала возможной благодаря взятке, выплаченной офшорной фирме Takilant – структуре, подконтрольной Гаянэ Авакян, близкой подруге дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В частности, Telia передала Takilant 26% акций Coscom, а через несколько лет выкупила большинство этой доли за $220 млн (хотя ранее, согласно источнику, стороны договаривались о меньшей сумме).

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