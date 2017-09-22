Мадуро побоялся ехать в Нью-Йорк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что не поехал на 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН из-за опасений за свою безопасность, так как ему сообщили о готовившемся на него нападении, передает ТАСС.

"В этом году я решил не ехать в штаб-квартиру ООН из соображений безопасности, потому что у меня была информация о возможных нападениях со стороны экстремистских секторов, у которых есть власть в США", - сказал он на открытии после восстановительных работ отеля в городе Маракай, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Нужно быть осторожным", - добавил он.

В августе Мадуро говорил, что собирается поехать на ГА ООН и хотел бы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Однако спустя две недели министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса сообщил, что венесуэльский лидер не приедет в Нью-Йорк из-за подготовки к региональным выборам и работы над экономическими проблемами в стране.