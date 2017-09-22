Армия Пакистана сообщила о шестерых погибших и 26 пострадавших в результате обстрела приграничной территории провинции Пенджаб индийскими войсками, передает РИА Новости.
Согласно пресс-релизу армейской пресс-службы, неспровоцированный обстрел в районе сектора Чарва в округе Сиялкот произошел накануне. По версии Исламабада, индийские пограничники использовали минометы для обстрела пакистанской территории.
"Пакистанские рейнджеры Пенджаба ответили соответствующим образом по индийским постам, обстреливающим мирное население", — говорится в заявлении.