Полиция Украины провела рейд в кафе «Шашлычный» в Кировоградской области, где на «сходку» собрались криминальные авторитеты. По информации украинских СМИ, среди задержанных есть и граждане Азербайджане.

В общей сложности, в ходе операции были задержаны 27 криминальных авторитетов Центрального региона Украины, в частности, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Задержанными гражданами Азербайджана оказались Наджаб Ахмедов, Акбар Зейналов, Шукюр Гуметов и другие.

Целью встречи указанных лиц было решение вопроса о перераспределении сфер влияния между ними. У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе - два автомата, а также граната.