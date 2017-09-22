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Иран укрепит свой ракетный потенциал

 

Тегеран намерен укреплять ракетный потенциал, в том числе в области баллистических ракет. Об этом заявил в пятницу президент Ирана Хасан Роухани, сообщает телеканал PressTV.

"Мы намерены расширить наши военные возможности. Мы укрепим ракетный потенциал. И нам не нужно спрашивать чьего-либо разрешения, чтобы защищать нашу родину", - сказал Роухани.

Роухани подчеркнул, что его страна играет ключевую роль в сохранении стабильности в регионе, а также отметил приверженность Тегерана выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

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