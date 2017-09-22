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Сотрудники Тельмана Исмаилова остались без зарплаты

 

Персонал отеля Mardan Palace обратился в Управление работы и труда из-за невыплаты им зарплаты.

Как передают турецкие СМИ, под жалобой подписалось подавляющее большинство работников отеля. Наряду с этим, прекращено бронирование номеров через интернет, в отеле не поднимают трубку и не отвечают на электронные письма. Администраторы утверждают, что онлайн-резервация приостановлена на неделю.

Отметим, что отель Mardan Palace, принадлежащий миллиардеру азербайджанского происхождения Тельману Исмаилову, действует с 2009 года.

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