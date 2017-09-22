Нефть дорожает

Нефть умеренно дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу и завершает неделю в плюсе в ожидании встречи ОПЕК+ на министерском уровне.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к утру 22 сентября уменьшилась на 2 цента (0,04%) - до $56,41 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,07 (0,14%) - до $50,62 за баррель.

В четверг Brent подорожала на $0,14 (0,3%), до $56,43 за баррель, тогда как WTI подешевела на $0,14 (0,3%), до $50,55 за баррель.