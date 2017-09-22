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Ильхам Алиев открыл новый промышленный парк фото

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.

Затем было сделано фото на память.

Далее президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.

 

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