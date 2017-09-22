Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Балаханского промышленного парка, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о Балаханском промышленном парке.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие Балаханского промышленного парка.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с созданными здесь промышленными предприятиями.
Затем было сделано фото на память.
Далее президент Азербайджана ознакомился с Балаханским полигоном по утилизации твердых бытовых отходов.