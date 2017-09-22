Халаф Халафов призвал Евросоюз оказать давление на Армению

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов призвал Европейский Союз к оказанию давления на Армению.

«Неконструктивная позиция Армении на проводимых с участием Минской группы ОБСЕ переговорах мешает урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Поэтому Европейский Союз должен активизировать усилия с целью заставить Ереван отказаться от агрессорской политики по отношению к Азербайджану», - заявил Х.Халафов на конференции ПА «Евронест», посвященной стимулированию гендерного равенства и здоровью женщин.

По его словам, Армения проводит политику искусственного заселения оккупированных территорий Азербайджана с целью изменения демографической ситуации в регионе и сохранения статус-кво по Нагорному Карабаху.

«Баку заинтересован в скорейшем урегулировании нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнул замглавы МИД Азербайджана.