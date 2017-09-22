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Путин на открытии проекта азербайджанской компании фото

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Азербайджанская компания EVRASCON, учредителем которой является заслуженный инженер Азербайджана Исмиев Исмаил Эфенди Гаджимурадович, построила уникальное сооружение на территории парка «Зарядье» в центре Москвы. Пешеходная эстакада «Парящий мост» может быть включена в Книгу рекордов Гиннесса как уникальное сооружение с длиной консоли в 70 метров. Полная длина моста составляет 250 метров.

Проект эстакады также осуществлен азербайджанской компанией совместно с Научно-исследовательским центром по проектированию гидротехнических и транспортных сооружений «Гидротранспроект», который получил положительное заключение Московской государственной экспертизы.

Официальное открытие состоялось 9 сентября 2017 года, в день 870-летия Москвы. В официальном открытии «Парящего моста» приняли участие президент России Владимир Путина, а также мэр Москвы С.Собянин.

«Парящий мост» представляет собой смотровую площадку в виде латинской буквы «V». В основе конструкции — не имеющая ни единой опоры семидесятиметровая смотровая площадка с высокими стеклянными ограждениями. Высота над водой в центральной точке площадки — 15 метров.

Несущая конструкция моста выполнена из предварительно напряженного бетона, декоративные элементы — из металла, а сам настил прогулочной зоны — из дерева. 

Смотровая площадка «парящего моста» имеет большой запас прочности и может выдержать вес более 240 тонн. На ней одновременно могут находиться свыше 4-х тысяч человек. Прочность и надежность конструкции была рассчитана специалистами компании НИЦ «Гидротранспроект».

Следует отметить, что компания EVRASCON впервые использовала технику натяжения после бетонирования в мостовых конструкциях в Азербайджане (строительство мостов у станции метро "20 Января" и развязки у станции метро "Кероглы"), в Украине (строительство транспортных развязок на автомобильной дороге Киев-Чоп), в Казахстане (строительство мостов на автомобильной дороге Западная Европа -  Западный Китай), а также в Республике Татарстан г. Казань (реконструкция существующего участка Ленинской дамбы и моста через р. Казанку).

Компания EVRASCON является победителем тендеров в странах СНГ по усовершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры. В данный момент компания осуществляет строительные работы в Казахстане, Узбекистане, Молдове и России. Компания EVRASCON привлекает азербайджанских специалистов и рабочих для строительства зарубежных объектов.

 

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