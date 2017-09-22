В Казахстане сгорел вертолет

Вертолет Ми-2, совершивший в ночь на пятницу жесткую посадку в Акмолинской области Казахстана, полностью сгорел и восстановлению не подлежит, сообщила пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию республики.

Ранее комитет гражданской авиации министерства сообщил, что в пятницу совершил жесткую посадку вертолет Ми-2 авиакомпании "Тянь-Шань", экипаж которого остался в живых. Позже заместитель главврача Аккольской районной больницы Тамаша Сыздыкова сообщила, что в результате авиапроисшествия пострадали три человека, один из которых с ожогами находится в реанимации, двое других после оказания помощи отпущены домой.