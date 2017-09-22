Российский суд оштрафовал азербайджанского бизнесмена

Суд оштрафовал азербайджанского предпринимателя на 2,6 миллиона рублей за взятку бывшему заместителю главы администрации Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 22 сентября 2017 года, передает haqqin.az со ссылкой на ИА «Нижний Новгород».

Суд установил, что 40-летний уроженец Азербайджана в период с января по октябрь 2015 года перечислил заместителю главы администрации района более 500 тысяч рублей. Деньги были даны в качестве взятки за осуществление торговой деятельности на незаконно размещенных нестационарных торговых объектах в районе.

По информации прокуратуры, осуждённый ранее судим не был.

Суд приговорил мужчину к трём годам условно с испытательным сроком на два года. Также торговец должен выплатить в доход государства штраф в размере 2 млн 610 тысяч рублей.