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Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

 

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами на полуострове возможен слабый туман. Подует северо-восточный ветер. Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 18-22°, днем 29-34°, в Баку ночью 19-21°, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85%, днем - 30-35%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 сентября на Апшеронском полуострове повышенная влажность на фоне высокой температуры воздуха может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, однако 24 сентября умеренный ветер хазри благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

С полудня 23 до 26 сентября в некоторых районах страны ожидается нестабильная погода, грозы, временами дожди. Возможен град. Западный ветер местами усилится. Уровень воды в реках может повыситься. 

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