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Заместитель Саргсяна заявил в Баку: «С нашей головы не упадет ни один волос» эксклюзив

Автор: Мурад Самедов, Сюзан Джагинян, собкоры 

«Мы приехали сюда не для обсуждения карабахской проблемы. Мы на заседании подняли вопрос о разжигании неприязни к армянскому народу. И на это получили ответ с азербайджанской стороны», - заявил в интервью журналистам заместитель председателя правящей в Армении Республиканской партии, глава делегации парламента Армении в Парламентской Ассамблее Евронест Армен Ашотян, сообщает haqqin.az.

Напомним, накануне руководитель делегации Национального собрания Армении в Парламентской ассамблее Евронест Армен Ашотян и депутат, член фракции «Елк» Мане Тандилян прибыли в Баку. Делегация примет участие в форуме, организуемом комиссией по социальным, образовательным и культурным вопросам ПА Евронест. Мероприятие посвящено вопросам здоровья женщин и стимулирования гендерного равенства.

Армен Ашотян

Отвечая на вопросы журналистов, А.Ашотян заявил, что в последний раз был в Баку в 1988 году. В ходе брифинга выяснилась любопытная деталь из биографии А.Ашотяна – мать политика родом из Баку.

По словам А.Ашотяна, передо ним и Мане Тандилян не стоял вопрос безопасности: «Мы были уверены в том, что ни один волос с нашей головы не упадет. Были проблемы организационного характера, но не было особых политических проблем». А.Ашотян обратил свое внимание на еще один любопытный факт: «В отелях Баку были удивлены, что наши гостиничные номера были зарезервированы парламентом Армении».

Армянский политик выразил надежду, что карабахский конфликт будет урегулирован мирным путем: «Нашим странам нужны такие платформы для продолжения диалога между. Более того, мы питаем большие надежды на Минскую группу ОБСЕ».

А.Ашотян также по просьбе азербайджанских журналистов прокомментировал недавнее заявление главы МИД Армении Э.Налбандяна о готовности Армении вернуть Азербайджану часть оккупированных территорий: «Азербайджанские СМИ перепечатали эту информацию из армянских СМИ. Однако, слова Э.Налбандяна были неправильно интерпретированы», - отметил армянский политик.

К сожалению, А.Ашотян отказался отвечать на некоторые вопросы haqqin.az, обвинив собкора нашего сайта Сюзан Джагинян в провокации. И после этого заявления, А.Ашотяна прервал брифинг.

(Полная версия репортажа будет представлена в нашем вечернем выпуске)

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