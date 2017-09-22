Американские конгрессмены на переговорах в Минобороны Армении

Министр обороны Армении Виген Саркисян в Ереване принял группу американских парламентариев — сопредседателей комиссии Конгресса по армянским вопросам Фрэнка Паллоне, Дэвида Вальдейо и Джеки Спайер Канчелян, а также конгрессменов Анну Эшу, Трейси Габарда и Джеймса Сенсенбреннера, сообщает Новости Армении со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Согласно информации, в ходе встречи Саркисян представил конгрессменам программы сотрудничества, осуществляемые между Арменией и США в сфере обороны. В частности, высоко оценив политические отношения высокого уровня, установленные между двумя государствами, и традиционные практические связи между военными ведомствами Армении и Соединенных Штатов Америки, Саркисян отметил важность содействия США Еревану в деле осуществления в ВС Армении реформ и укрепления взаимодействия вооруженных сил в направлении международного миротворчества, военного образования, консультирования и экспертизы в различных областях и в иных направлениях.