США не будут поставлять Украине летальное оружие

Украина не будет получать от США вооружение летального характера, речь идет только об оборонительном вооружении, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы не получаем ничего ни от кого в мире, никакого летального оружия. Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим об американских противотанковых ракетных комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих вооруженных сил", — ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия в Украину.

Он назвал переговоры с Трампом "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".