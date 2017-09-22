МВД не допустит провокаций на митинге Али Керимли

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с предстоящим 23 сентября митингом Национального совета, сообщает АПА.

Согласно информации, заместитель начальника управления генерал-майор полиции Сахлаб Багиров заявил, что на митинге, санкционированным Исполнительной властью города Баку, не будет допущено никаких провокаций.

«Мы вызвали организаторов митинга в Главное управление полиции Баку. Им сделано предупреждение. На митинге должны будут озвучиваться лозунги, которые указаны в обращении в Исполнительную власть города Баку. Шаги, которые могут привести к конфронтации и беспорядкам, будут пресекаться. В противном случае организаторы митинга будут наказаны в рамках закона», - заявил генерал.

Напомним, что Национальный совет обратился в Исполнительную власть города Баку в связи с намерением провести 23 сентября с 15:00 до 17:00 митинг на бывшем стадионе «Мэхсул». Исполнительная власть города Баку дала согласие на проведение митинга.