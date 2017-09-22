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Глава МИД Армении опроверг самого себя... и объявил о встрече Алиева и Саргсяна

Автор: Отдел информации 

«Я говорил с главами стран-сопредседателей относительно известных трех принципов и шести элементов, содержащихся в заявлениях по урегулированию карабахского вопроса». Как сообщает пресс-служба МИД Армении, об этом сказал министр иностранных дел Армении, отвечая на вопрос радиостанции «Голос Америки» о том - мог бы он более обстоятельно представить, что имел в виду, выступая на форуме "Армения - Диаспора" с заявлением относительно возврата некоторых территорий, которое вызвало разные трактовки.

Он, в частности, отметил: «Некоторые цитаты и комментарии вырваны из контекста. Я говорил с главами стран-сопредседателей относительно известных трех принципов и шести элементов, содержащихся в заявлениях по урегулированию карабахского вопроса, которые, по мнению самих сопредседателей, были разработаны и представлены сторонам в качестве одного целого: и попытки отделить один принцип от другого или одно положение от другого сделают урегулирование невозможным. Именно это делается со стороны Азербайджана на протяжении лет.

Эдвард Налбандян

Как два дня назад, выступая с трибуны ООН, отметил президент Армении, важен вопрос статуса Карабаха. Если вопрос статуса будет решен, то остальные вопросы решатся справедливо и логично, поскольку остальные все вопросы являются производными.

Мне хотелось бы повторить также то, что я говорил уже неоднократно – решение всех этих вопросов возможно только при участии Нагорного Карабаха».

На вопрос о том, запланирована ли встреча с министром иностранных дел Азербайджана и если да, то когда и какие конкретно вопросы будут обсуждаться, глава МИД Армении ответил: «Да, такая встреча намечена на 23 сентября. В повестку включена организация возможной встречи президентов Армении и Азербайджана, а также график предусмотренных региональных визитов сопредседателей. Это те два вопроса, о которых мы будем говорить с Мамедъяровым».

Напомним, что на состоявшемся на днях в Ереване форуме "Армения - Диаспора" глава МИД Армении Эдвард Налбандян затронул урегулирование карабахского вопроса, в частности, вопрос о возврате прилегающих к НКР территорий. «Речь идет о тех территориях, которые в плане безопасности не будут угрожать ни Карабаху, ни урегулированию», - сказал Налбандян.

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