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Лавров и Налбандян провели переговоры в Нью-Йорке

 

Главы МИД Армении и РФ - Эдвард Налбандян и Сергей Лавров - обсудили в Нью-Йорке вопросы, связанные с предстоящими обоюдными визитами высокопоставленных представителей двух стран в Ереван и Москву, сообщила в пятницу пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Налбандян и Лавров коснулись графика обоюдных визитов на высоком уровне, которые состоятся в ближайшее время", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главы МИД также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых между президентами Армении и России, затронули ряд вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений и 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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