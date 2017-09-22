Подводная лодка Черноморского флота "Великий Новгород", действующая в составе оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, произвела из подводного положения пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Все цели были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат ан-Нусры" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 километров. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей", - сказали в военном ведомстве.