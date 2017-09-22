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МВД Испании направило в Каталонию дополнительные войска

 

Министерство внутренних дел Испании приняло решение направить дополнительные силы гражданской гвардии и полиции в Каталонию, где 1 октября местные власти планируют провести референдум о независимости региона. Об этом сообщил в пятницу глава МВД королевства Хуан Игнасио Соидо Альварес, передает ТАСС.

"Мы посылаем дополнительные силы гражданской гвардии и полиции в Каталонию, чтобы содействовать каталонской полиции в обеспечении общественного порядка", - написал министр на своей официальной странице в Twitter.

"Задачей правоохранителей станет патрулирование в общественных местах и поддержание порядка, а также реагирование в случае проведения незаконного референдума", - отмечается на сайте МВД королевства.

Гражданская гвардия Испании провела в среду ряд обысков в Барселоне. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов. По данным агентства EFE, обыски могли быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии. Вслед за этим Конституционный суд Испании аннулировал договоренности президиума парламента Каталонии, позволившие принять закон о проведении референдума.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

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