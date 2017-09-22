Facebook передаст США данные о российской рекламе

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания передаст компетентным органам США информацию о 3 тысячах рекламных объявлениях политического характера, связанных с Россией, - в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, передает Русская служба ВВС.

Он также пообещал, что политическая реклама в социальной сети в будущем станет более прозрачной.

"Мы будем работать над созданием стандарта прозрачности для политической рекламы в сети", - написал Цукерберг в своем аккаунте.

Политическая реклама будет содержать пояснение, какая организация ее заказала, сказал он.

Он добавил, что компания продолжает расследование о злоупотреблениях на рекламной платформе Facebook со стороны зарубежных участников, включая Россию и другие страны бывшего СССР.

В последнее время в адрес Facebook все громче звучат требования стать более прозрачной компанией. Некоторые комментаторы расценивают решение поделиться информацией со следствием как попытку Facebook оградиться от возможных неприятностей со стороны регулирующих органов правительства США.

В сентябре стало известно, что политическая реклама, размещенная для американских избирателей, была, по мнению Facebook, оплачена российскими компаниями, связанными с Кремлем.

Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании - таким, как вопросы иммиграции.

Более подробную информацию о содержании этой рекламы компания пообещала передать следствию.