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СГБ: «900 граждан Азербайджана примкнули к ИГИЛ»

 

Порядка 900 граждан Азербайджана примкнули к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациям в Сирии и Ираке, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в Службе госбезопасности (СГБ).

«По нашим данным, с начала боевых действий на Ближнем Востоке (в Сирии и Ираке – ИФ) к незаконным вооруженным формированиям и террористическим организациям примкнуло приблизительно 900 граждан Азербайджана. Также у нас есть сведения о том, что большинство из них были убиты в ходе проведенных контртеррористических операций», - заявил собеседник агентства.

Ранее заместитель начальника СГБ Азербайджана генерал-майор Ильгар Мусаев заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что 82 человека, примкнувших к террористическим организациям, были привлечены к ответственности после возвращения в Азербайджан. Еще 151 человек за участие в боевых действиях в составе террористических организаций были лишены азербайджанского гражданства, согласно закону «О гражданстве».

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